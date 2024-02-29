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Patlak hortum yüzünden müşterisini bıçakladı, iş yeri sahibi tutuklandı

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Bursa'da iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade etmek isteyen müşterisini bıçakladı. İş yeri sahibi olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patlak hortum yüzünden müşterisini bıçakladı, iş yeri sahibi tutuklandı

Bursa'da iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade etmek isteyen müşterisini bıçakladı

Müşterisini bıçaklayan iş yeri sahibi tutuklandı

BURSA - Bursa'da patlak hortum yüzünden az kalsın cinayet işleniyordu. İş yeri sahibi, aldığı hortum patlak çıkınca iade etmek isteyen müşterisini bıçaklayarak yaraladı. İş yeri sahibi olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Üstün B.(56), Ercan Ö.(62)'nün işlettiği hırdavat dükkanından duş başlığı hortumu satın aldı. Bunun üzerine Üstün B. satın aldığı hortumun su kaçırdığını fark etmesiyle birlikte soluğu yeniden hırdavat dükkanında aldı. Ercan Ö., sattığı malı geri almayacağını ifade etmesinin ardından ikili tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Ercan Ö. müşterisi Üstün B.'yi göğsünün altından bıçakladı. Üstün B. kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Üstün B.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üstün B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ercan Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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