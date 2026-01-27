Haberler

Patisi zincire sıkışan köpeğe hayat kurtaran müdahale

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bahçede sıkışan köpeğin kurtarılması için itfaiye ekipleri devreye girdi. Zincire sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Hatay'da patisi zincire sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde vatandaşın bahçesinde beslediği köpeğin patisi zincire sıkıştı. Sıkışan zinciri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, zinciri keserek hayvana rahat nefes aldırdı. İtfaiye ekiplerinin hayat kurtaran müdahalesi vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

