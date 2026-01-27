Patisi zincire sıkışan köpeğe hayat kurtaran müdahale
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bahçede sıkışan köpeğin kurtarılması için itfaiye ekipleri devreye girdi. Zincire sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Hatay'da patisi zincire sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde vatandaşın bahçesinde beslediği köpeğin patisi zincire sıkıştı. Sıkışan zinciri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, zinciri keserek hayvana rahat nefes aldırdı. İtfaiye ekiplerinin hayat kurtaran müdahalesi vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa