Patenli gencin tutunarak yolculuk yaptığı otomobil trafikten men edildi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da patenli bir gencin otomobile tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirirken, o anlar anbean kaydedilmişti. O otomobil sürücüsüne ceza yağdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed U., patenle Mohamad Hamdı A.'ya ait 16 MB 244 plakalı otomobilin arka kapısına tutunarak seyahat etti. O anlar ise diğer vatandaşlar tarafından anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler plakadan araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin emniyetteki sorgusunda patenli genci tanıdığını beyan ettiği öğrenildi. Sürücü Mohamad Hamdı A.'ya saygısızca davranışlarda bulunarak araç kullanmak, yönetmelikte belirtilen diğer yasak ve kurallara uymamak, park ışıkları noksan veya bozuk olan aracı kullanmak suçlarından cezai işlem uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Patenle seyahat eden Muhammed U.'ya ise taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaktan 784 lira cezai işlem uygulandı. - BURSA