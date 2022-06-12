Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak giden patenli genç görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak giden patenli genç görenleri hayrete düşürdü. Gencin hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, paten süren genç seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak tehlikeli hareketler sergiledi. Patenli gencin yolculuğu, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Gencin otomobile tutunduğunu gören bir motosikletli sürücüsü de cep telefonu kamerası ile o anları kayıt altına aldı. Motosiklet sürücü o anları kaydetmek için tek elle motorunu kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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