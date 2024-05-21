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Pastane sahibini vuran kurye böyle darp edildi

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Adana'da çıkan kavgada pastane sahibini tabancayla vurduğu öne sürülen kurye darp sonucu yaralandı. Kuryenin darp edildiği anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pastane sahibini vuran kurye böyle darp edildi

ADANA - Adana'da çıkan kavgada pastane sahibini tabancayla vurduğu öne sürülen kurye darp sonucu yaralandı. Kuryenin darp edildiği anlar böyle görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kurye Mertcan I. ile ismi öğrenilemeyen başka bir kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmaya pastanenin sahibi Servet K.'nın da müdahale etmesi üzerine kuryeler ayrıldı. Ancak Mertcan I., bir süre sonra tekrar pastaneye gelerek Servet K.'ya tabanca ile ateş açıp sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurdu.

Kurye darp edildi

Silahlı saldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından darp edildi. O anlar ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 yaralı da hastanede

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Servet K. ve darp sonucu yaralanan kurye Mertcan I. hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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