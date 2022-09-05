Son dakika 3. sayfa: Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi Kayseri'de parmağını blendera sıkıştıran kadını itfaiye kurtardıKAYSERİ Kayseri'de bir kadın, elini sıkıştırdığı blender ile hastaneye geldi. Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi Kayseri'de parmağını blendera sıkıştıran kadını itfaiye kurtardı KAYSERİ Kayseri'de bir kadın, elini sıkıştırdığı blender ile hastaneye geldi. Talihsiz kadını, itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, evde uğraştığı sırada parmağını blendera sıkıştıran kadın, Kayseri Devlet Hastanesine geldi. Buradaki yetkililerin yardım istemesi üzerine hastaneye giden itfaiye ekipleri, acı içinde içinde kıvranan kadının imdadına yetişti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından parmak sıkıştığı yerden çıkartılırken, kadın da rahat bir nefes aldı. Kadında itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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