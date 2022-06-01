Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Erzincan'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Erzincan'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan kent merkezinde S.P. isimli 10 yaşında ki çocuk parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkarmak istedi. Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan S.P. babasından yardım istedi. Babası da çocuğunun parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca oğlu S.P. ile birlikte soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. S.P ve ailesinin uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı. İtfaiye ekipleri ilk olarak sıkışma nedeniyle ödem oluşan parmağına soğuk tatbik ederek özel aparat yardımıyla yüzüğü kesti. Daha sonra çocuğun daha fazla acı çekmesinin önüne geçerek sıkışan yüzükten parmağı kurtardı.

S.P ve ailesi yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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