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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, parmağında sıkışıp kalan yüzüğü çıkaramayan vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi.

Eve gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yüzüğü keserek çıkardı. Parmağı rahatlayan vatandaş itfaiye personeline teşekkür etti. - BALIKESİR

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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