Son Dakika | Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı Erzincan'da yaşlı kadın parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı. Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı ERZİNCAN - Erzincan'da yaşlı kadın parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı. Erzincan'da yaşayan 93 yaşındaki yaşlı kadın parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca parmağı şişmeye başladı. Acı içerisinde kalan kadının oğlu annesinin taktığı yüzüğü önce yağ dökerek çıkarmaya çalıştı. Çabalarının yetersiz kaldığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye Müdürlüğünün ana binasına yönlendirilen yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü çıkarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede sıkışan yüzüğü keski yardımıyla yaşlı kadının parmağından kurtararak rahat bir nefes aldırdı. Yaşlı kadın yüzüğün çıkartılmasının ardından rahatlayarak yardımına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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