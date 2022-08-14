Haber : Parkta silahlı saldırıya uğradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Parkta silahlı saldırıya uğradı

 - Güncelleme:
Parkta silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki Kalepark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta silahlı saldırıya uğrayan Y.E.A. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title