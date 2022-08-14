Parkta silahlı saldırıya uğradı
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Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki Kalepark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta silahlı saldırıya uğrayan Y.E.A. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa