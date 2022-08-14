Parkta silahlı saldırıya uğradı Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı. Samsun'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı. Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki Kalepark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta silahlı saldırıya uğrayan Y.E.A. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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