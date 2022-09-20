Bursa haberleri... Bursa'da salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu 3. Sayfa Haberleri Bursa gelişmesine göre Bursa'da salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu. Bursa'da salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu. Sağlık ekiplerince Kopan parmağıyla hastaneye getirilen çocuk tedavi altına alındı. Olay Hamidiye mahallesi Kurtuluş sokaktaki çocuk parkında meydana geldi. Parka oyun oynamaya giden 11 yaşındaki Eymen K., salıncakta sallanmaya başladı. Sol elinin serçe parmağı salıncak zincirine sıkışarak koptu. Ağlamaya başlayan çocuğu gören yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri kopan parmağı buz kalıbı içine koyup muhafaza ettiler. Yaralı çocuk, kopan parmağıyla alınarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk daha sonra 112 Acil Servis Ambulansıyla parmağı dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Çocuk Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa haberleri... Bursa'da salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.