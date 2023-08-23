Parkta çocuklar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde polis memuru M.O., akülü aracıyla parkta gezen kalp hastası oğlu E.O.'ya (5) bisikletiyle çarpan B.B.'yi (6) uyarınca çıkan tartışma, iki aile arasında kavgaya dönüştü. Polis memuru M.O.'nun tabancasını ateşlediği kavgada, 1'i çocuk 3 kişi darp sonucu yaralandı, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, 18 Ağustos akşamı, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı'nda meydana geldi. Polis memuru M.O., eşi E.O. ve kalp hastası oğlu E.O. ile parka gitti. Bu sırada parkta gezen Şeydanur Bingölbalı'nın bisiklet süren oğlu B.B., akülü aracıyla parkta gezen E.O.'ya çarptı. E.O.'nun yere düştüğünü gören babası M.O., Şeydanur Bingölbalı'nın oğlunu dikkat etmesi konusunda uyardı. İkili arasında tartışma çıktı. M.O. tarafından darbedildiğini ileri süren Bingölbalı'nın durumu bildirdiği eşi Furkan Buğra Bingölbalı (35) ve ağabeyi Z.B. parka geldi. Burada polis memuru M.O., Bingölbalı ve Z.B. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Darbedildiğini ileri süren M.O., belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Furkan Buğra Bingölbalı ve ağabeyi Z.B., M.O.'dan uzaklaşırken, bu kez de M.O., Şeydanur Bingölbalı ve oğlu B.B.'yi darbetti. Olayda Şeydanur Bingölbalı, oğlu B.B. ile M.O. yaralandı. Taraflar olayın ardından gittikleri hastanede darp raporu alıp, birbirlerinden şikayetçi oldu.

'EŞİMİN BURNUNDA ÇATLAK, OĞLUMUN KALÇASINDA MORLUK VAR'

Olay günü ağabeyi Z.B. ile hastanede olduklarını ve durumu eşinin haber verdiğini anlatan Furkan Buğra Bingölbalı, "Parka geldiğimde eşim kendisini darbedip, küfür ve hakaret ettiğini söylediği şahsı gösterdi ve aramızda arbede çıktı. Kavga 5-10 saniye sürdü. Daha sonra elini beline attı, silah çıkaracağını anlayarak geride durdum. Daha sonra bana doğru 1 el ateş etti. İlk defa biri bana ateş ediyor, çok korktum ve kaçmaya çalıştım. Ben kaçarken arkamdan bir el daha ateş etti. Eşimin burnunda çatlak var. Oğlumun yüzünde hassasiyet, kalçasında da morluk var. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk" dedi.

'EŞİM, KENDİNİ VE BİZİ KORUMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİ'

Polis memuru M.O.'nun eşi E.O. ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Olay günü eşimin yanındaydım, parka beraber çıkmıştık. Oğlum kalp hastası, eşim yere düştüğü için çocuğu uzak mesafeden uyardı. Kesinlikle dokunmadı. Annesi gelip küfür ve hakaret etmeye başladı. Oğlumun hastalığını söyleyip, bağırmamasını istedim ama 'Bana ne gebersin' dedi. Bu sırada uzaklaşmaya çalıştık ama peşimizden gelmeye devam etti. 'Arkamda siyasiler var sizi yok ettireceğim, bu şehirden sileceğim' dedi. Gitmeye çalıştığımız sırada eşi ve ağabeyi gelerek, eşime saldırdı. Gelenler eşime vurmaya başladı ve eşimi yerlerde sürüklediler. Daha sonra bana ve çocuğuma yönelerek, küfretti. Eşim de bizi ve kendini korumak için havaya ateş etti. Kişileri vurma amacı olsaydı o kısa mesafeden polis olmayan biri bile rahatlıkla onları silahla vururdu. Çocuğumuz kalp hastası ve olay gününden beri iyi değil. Kendilerinden şikayetçi olduk."