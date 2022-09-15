Parkta bıçaklı saldırı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu. Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bıçaklı saldırıya uğrayan O.D. alnından, H.A. ise sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralılardan O.D. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, H.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan alnından bıçaklanan O.D. Gazi Devlet Hastanesinden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılar, kendilerini bıçaklayanları tanımadıklarını iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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