Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Olay, Çarşamba ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Hüseyin B.S. (22) göğsünün alt kısmından ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin B.S., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı genç hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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