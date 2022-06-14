Parkın koruma tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkın koruma tellerine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkın koruma tellerine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay Mesudiye Mahallesi Şehit Er Ahmet Yaşar Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Vatandaşlar, geçmeye çalışırken parkın koruma tellerine sıkışan köpeği fark ettiler. Acılar içinde bağıran köpeğin kurtarılması için İnegöl itfaiyesine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan köpeği kısa sürede kurtardılar. Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurtarılan köpek doğaya salındı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Parkın koruma tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.