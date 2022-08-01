Parkenin kırılması polis ekiplerine zor anlar yaşattı
İzmit Kent Meydanı'nda görevlendirilen ekip otosu, parkenin kırılması neticesinde oluşan çukura saplandı.
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İzmit Kent Meydanı'nda görevlendirilen ekip otosu, parkenin kırılması neticesinde oluşan çukura saplandı.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ekip otosu, İzmit Kent Meydanı'nda parkenin kırılması neticesinde oluşan çukura saplandı. Araç, polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde saplandığı yerden çıkarıldı. Belediye ekipleri tarafından İzmit Kent Meydanı'nda çalışma başlatıldı. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa