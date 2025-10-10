Parka giderken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te parka gitmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Ahmet İsmail, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parka gitmek için yolun karşısına doğru ilerleyen Suriyeli 9 yaşındaki Ahmet İsmail'e sürücüsü öğrenilemeyen 27 BCU 361 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan çocuk, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam edildi. - GAZİANTEP