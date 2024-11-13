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Park Yeri Kavgasında Tornavida İle Yaralama: Bir Kişi Tutuklandı

Park Yeri Kavgasında Tornavida İle Yaralama: Bir Kişi Tutuklandı
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İstanbul Esenyurt'ta park yeri yüzünden çıkan kavgada bir kişi tornavida ile diğerinin boynuna saldırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta park yeri nedeniyle kavga ettiği şahsın boynuna tornavida saplayan adam sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıkmıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna saplamıştı. Yaralanan İhsan Ö. hastaneye giderken polis ekipleri de Cafer E'Yİ gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten Cafer E "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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