'Park yasak' levhalarına rağmen park edilen araçlar dikkat çekiyor Eskişehir'de 'yol boyunca park yasak' trafik levhalarının bulunduğu cadde üzerine park edilen otomobiller dikkat çekiyor. Eskişehir'de 'yol boyunca park yasak' trafik levhalarının bulunduğu cadde üzerine park edilen otomobiller dikkat çekiyor. Eskişehir'de Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde 'yol boyunca park yasak' trafik levhaları bulunmasına rağmen yol kenarına park edilen otomobiller dikkat çekiyor. Tarihi Odunpazarı Evleri'nin yer aldığı bölgedeki yoğunluk nedeniyle park yeri bulmakta zorlanan vatandaşlar, araçlarını yasaklı noktalara park etmek zorunda kalıyor. Cadde üzerinde işletmesi bulunan esnaf, araç kalabalığından dert yanıyor. Hatalı park nedeniyle caddedeki araç trafiği de neredeyse her gün olumsuz etkileniyor. Çevrede bulunan vatandaşlar, daha fazla denetim yapılmasını gerektiğini belirterek yetkililere sesleniyor. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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