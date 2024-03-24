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Park tartışması kavgaya dönüştü, içinde çocuklarında bulunduğu araca saldırdılar

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Park tartışması kavgaya dönüştü, içinde çocuklarında bulunduğu araca saldırdılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de park tartışması yüzünden bir grup, içerisinde kadın ve çocukların olduğu araca acımasızca saldırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bir zincir market otoparkında gerçekleşti. İddiaya göre park sırası yüzünden tartışan 2 kişinin yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bir grup içerisinde çocukların ve kadınların bulunduğu araca aldırış etmeden saldırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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