Park tartışması kanlı bitti 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te park yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü olayda bir diş pratisyeni bıçakla yaralandı. Gaziantep'te park yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü olayda bir diş pratisyeni bıçakla yaralandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Hürriyet mahallesinde bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslara ait bir aracın iş yerinin önüne park edilmesiyle sebebiyle, işyeri çalışanı ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada diş pratisyeni Hamit Yıldız koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Hürriyet Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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