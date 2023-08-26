Park kavgasında silahlar konuştu, 4 kişi yaralandı

4 kişinin yaralandığı park kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Park kavgasında silahlar böyle konuştu

BURSA - Bursa'da park kavgası nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavga kameraya yansıdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada 4 kişi kurşunların hedefi oldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir tekel bayiye uğrayan alkollü grup, aracını yanaştırırken, park halindeki Burak G.'nin otomobiline çarptı. Kaza nedeniyle bölgede esnaflık yapan Murat G., Burak G. ile çalışanı Emrullah U. ve Hakim Ç. araçlarının yanına geldi. Giderek yükselen tansiyon sonrası iki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada alkollü gruptan bir kişi yanındaki tabancısını çekerek arka arkaya tetiğe bastı. Murat G., Burak G. ve çalışanları kurşunların hedefi oldu. Rastgele açılan 7 kurşun ise park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki hastanelere sevk ederken, saldırganlarda hızla olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.