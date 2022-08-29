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Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Turanlar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 09 ADV 415 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, motor bölümü tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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