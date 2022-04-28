Park halindeki triportör yandı

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki bir triportör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atalar Caddesi üzerinde 09 ACC 153 plakalı triportör aniden alev aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Triportörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa