Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu - Haberler

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Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü kazayı haifi yaralı atlattı.

Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü kazayı haifi yaralı atlattı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Elvankent 16 Caddesi üzerinde park halindeki 35 HAT 58 plakalı tıra 06 BTZ 674 plakalı otomobil arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

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