Park halindeki servis otobüsünde yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri Isparta'da park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Isparta'da park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Olay, Isparta Doğan Kımıllı Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 32 S 0043 plakalı özel bir şirkete ait servis aracının motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Isparta 3. Sayfa Haberler

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