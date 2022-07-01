Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu - Haberler

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Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu

Adıyaman'da, park halinde bulunan iki otomobil ile bir iş yeri kurşunların hedefi oldu.

Adıyaman'da, park halinde bulunan iki otomobil ile bir iş yeri kurşunların hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Kavşağı yakınlarında henüz kimlikleri belirlenemeyen şahısların içerisinde bulunduğu bir kamyonettin kasasından çevreye rast gele ateş açıldı. Tabancalardan çıkan mermiler park halinde bulunan iki otomobil ile bir iş yerine isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yeri ve otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası saldırganlar geldikleri kamyonetle olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri de olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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