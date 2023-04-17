Park halindeki otomobilin motor kısmı tamamen yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Aracın yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1059. Sokak üzerinde park halindeki 33 KL 112 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Araçtan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar, bir taraftan da yangın tüpü ve su ile yangına müdahalede bulunmaya çalıştı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülürken, aracın motor bölümü tamamen yandı.

Yanma anı güvenlik kamerasında

Aracın yanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın park edilmesinden kısa bir süre sonra motor bölümünden duman çıkmaya başladığı, dumanların artması üzerine vatandaşların yangın tüpü ve su ile müdahalede bulunduğu, itfaiyenin gelerek yangını söndürdüğü görüldü. - ANTALYA