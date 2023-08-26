Çorum'da park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

ÇORUM - Çorum'da park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.

Olay akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı 31. Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobilin camına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Araç sahibi S.H.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, başlatılan soruşturma sürüyor.