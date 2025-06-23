Park Halindeki Otomobile Çarpan Sürücü Kaçtı

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Park Halindeki Otomobile Çarpan Sürücü Kaçtı
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Karabük'te bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araç sahibi, sürücünün bulunması için polise başvurdu.

Park halindeki otomobile böyle çarpıp kaçtı

KARABÜK - Karabük'te bir otomobilin park halindeki araca çarpıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, park halindeki Emrah Gülen'e ait 78 BU 232 plakalı otomobile çarptı. Bir süre bekleyen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah uyandığında aracın ön kısmındaki hasarı gören Emrah Gülen, güvenlik kamerasını inceledikten sonra kaçan şahsın bulunması için önce polis merkezine ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - 3.Sayfa
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