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Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı
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Bilecik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kazada, yolcu olarak bulunan Cansu B. ve Ruken Melis D. yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AL 846 plaka otomobil sürücüsü Burak Ö., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında park halinde bulunan 16 JCE 44 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 11 AL 846 plaka otomobil yolcu olarak bulunan Cansu B. ve Ruken Melis D. yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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