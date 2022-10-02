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Park halindeki otomobile ateş edildi

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki otomobile ateş edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halinde bulunan bir otomobile kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halinde bulunan bir otomobile kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde Ali Şuayip Dağlılar'a ait 07 NC 757 plakalı otomobile kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından ateş edildi. Mermilerin hedefi olan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Fatih 3. Sayfa Haberler

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