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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Pamukova ilçesi Esentepe Park'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 11 AAY 056 Ford marka otomobilin park halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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