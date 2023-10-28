Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, park halindeki otomobilde bulunan kişiyi, hareketsiz vaziyette görenler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar ile bölgeye gelen ekipler, otomobil içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 426 Sokak'ta bir evin önünde park halinde bulunan 07 CLN 97 plakalı otomobilde meydana geldi. İddiaya göre Özcan Polat'ın (41) park halinde bulunan otomobilinde hareketsiz halini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemede Polat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polat'ın cansız bedeni ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerin araştırması devam ediyor. (DHA)