Park halindeki otomobil yandı

Adana'da park halindeki bir otomobil alev alev yanıp demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü akşam otomobilini mahallede sokağa park etti. Gece ilerleyen saatlerde otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyüp otomobilin tamamını sararken olayı gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Bu sırada yanan otomobilde patlamalarda meydana geldi. İtfaiye ise olay yerine gelip otomobildeki yangını söndürdü. Ancak otomobil çıkan yangın nedeniyle demir yığınına döndü. Polis de olay yerine gelerek çıkan yangında bir dış müdahale olup olmadığını araştırmaya başladı. - ADANA