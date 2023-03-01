Park halindeki otomobil kayarak dereye uçtu 3. Sayfa Haberleri Park halindeki otomobil kayarak dereye uçtu Düzce'de sürücüsünün park ettiği otomobil hareket ederek dereye uçtu. Park halindeki otomobil kayarak dereye uçtu DÜZCE - Düzce'de sürücüsünün park ettiği otomobil hareket ederek dereye uçtu. Olay, Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli sürücüsü 81 AAY 205 plakalı Opel marka otomobilini park ederek, markette gitti. Bu sırada hareket eden otomobil geri kayarak, Karaca Deresi'ne uçtu. Marketten çıkan G.K., otomobilinin dereye uçtuğunu fark etti. Olay yerine çağırılan çekici ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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