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Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1'i çocuk 3 ölü

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1'i çocuk 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

- Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1'i çocuk 3 ölü Bilecik'te park halindeki bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

- Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1'i çocuk 3 ölü

BİLECİK - Bilecik'te park halindeki bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay; Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana geldi. Y.K., içinde 4 kişinin daha olduğu 11 ER 436 plakalı otomobili Beşgöller mevkiindeki bir gölet kıyısına park etti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı araç hareket ederek göle uçtu. Sürücü Y.K. ve araçta bulunan E.U. kendi imkanları ile yüzerek çıktılar. Araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 2 kadın ve 1 erkek çocuk ise dalgıç polisler eşliğinde olaydan 6 saat sonra ölü olarak çıkarıldı. Y.K. ve E.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, savcılık olaya ilişkin geniş bir inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

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