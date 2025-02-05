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Park Halindeki Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü

Park Halindeki Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken el freninin tutmaması sonucu hareket eden otomobil, bir apartmanın boşluğuna düştü. Olayda yaralanan veya ölen kimse olmadığı öğrenildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobil apartman boşluğuna düştü.

Edinilen bilgilere göre, Erdemoğlu Mahallesi'nde Mehmet Ş'ye ait 06 BH 6246 plakalı park halindeki otomobil, el freninin tutmaması sonucu kendiliğinden hareket etmeye başladı. İlerleyen otomobil daha sonra yol kenarında yer alan bir apartmanın boşluğuna düştü. Yüksekten düşen otomobili fark eden vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde kimsenin bulunmaması, ölen ya da yaralananın olmamasıyla rahat bir nefes aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından hasar alan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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