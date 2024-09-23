Üye Girişi
Haberler

Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 724 Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Güvenlik Serdivan Otomobil Olaylar İtfaiye Sakarya 3-sayfa Yaşam

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı? Ali Koç istifa edecek mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler Güzel Aşklar Diyarı konusu ne? Güzel Aşklar Diyarı dizisi neyi anlatıyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. Bölüm Kanal kesintisiz HD izleme linki var mı? AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });