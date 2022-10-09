Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Pendik'te park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Pendik'te park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli o anları korku ile izledi. Alevlerin otomobilden yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz gün Pendik Orta Mahallesi'nde bulunan park halindeki otomobilde meydana geldi. İddiaya göre, içinde aile olduğu öğrenilen park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Çevredekilerin uyarmasıyla panik yaşayan aile otomobilden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde büyük hasar oluşurken yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin otomobilden yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden alev alev yandığı, vatandaşların ise o anları korku ile izlediği görülüyor.