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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Eskişehir'de park halindeki bir araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de park halindeki bir araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Şirintepe Mahallesi Maraş Sokak'ta park halinde bulunan bir araçta gece 03.30 sularında yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan araç, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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