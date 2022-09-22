Park halindeki otomobil alev topuna döndü 3. Sayfa Haberleri Park halindeki otomobil alev topuna döndü Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Park halindeki otomobil alev topuna döndü KOCAELİ - Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Hatipköy Mahallesi Yalçınlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 KK 564 plakalı Toyota marka otomobilden alevler yükseldi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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