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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobile itfaiye müdahale etse de araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki aracı alevler içinde gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. Otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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