Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobil alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1265 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında otomobil alev topuna dönerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerinyoğun çabasıyla otomobildeki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından alev topuna dönen otomobilden geriye sadece hurda yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN