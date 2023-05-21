Park halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın yanış anı ile söndürme çalışmalarıysa cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1517 sokakta park halindeki Turgay Alımı'ya ait 34 MF 4651 plakalı otomobilde sabah erken saatlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakoluna bağlı asayiş Timi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler araca müdahalede bulundu. Elektrik aksamındaki arızadan çıktığı değerlendirilen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kullanılamaz hale gelen aracın yanış anı ile söndürme çalışmalarıysa cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.