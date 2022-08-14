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Park halindeki otomobil alev alev yandı

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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde park halindeki otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P.'ye ait 27 AY 342 plakalı otomobil aniden alev alev yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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