Park halindeki otomobil alev alarak yandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da, park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 CTY 354 plakalı otomobil alev alarak yandı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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