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Park halindeki otobüse çarpan sürücü hayatını kaybetti

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Park halindeki otobüse çarpan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da park halindeki otobüse çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da park halindeki otobüse çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdülsettad Seyhan (23) idaresindeki 07 HLC 65 plakalı otomobil ile seyir halindeyken çevre yolunda park halindeki 07 HEL 43 plakalı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobile sıkışan sürücü Seyhan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Seyhan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Antalya Seyhan 3. Sayfa Haberler

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