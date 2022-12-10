Park halindeki motosikletler alevlere böyle teslim oldu Bursa'da park halinde bir binanın altında bulunan motosikletler alevlere teslim oldu.

Park halindeki motosikletler alevlere böyle teslim oldu

BURSA - Bursa'da park halinde bir binanın altında bulunan motosikletler alevlere teslim oldu. Motosikletler kullanılmaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın altında park halindeki motosikletler, biranda alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. 5 tane motosiklet kullanılmaz hale gelirken, binayı uzaktan görenler ise korku dolu anlar yaşadı. Binanın arkasından yükselen dumanlar, görenleri tedirgin etti.

Yangın anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.