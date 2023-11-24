Park halindeki motosikleti önce incelediler sonra çaldılar
Eskişehir'de park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheliler, motosikleti inceledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Park halindeki motosikleti önce incelediler sonra çaldılar
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, cadde üzerinde yürüyen 2 şüpheli, kaldırım üzerinde park halinde bulunan motosiklete yaklaşarak incelemeye başladı. Şüphelilerden birisi motosikleti incelerken, diğeri ise çevreyi gözetledi. Daha sonra park halindeki motosikleti çalan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Motosiklet sahibinin yaptığı başvuru neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.